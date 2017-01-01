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Şehitkamilli yetim anneler unutulmadı

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:59
Şehitkamilli yetim anneler unutulmadı
Şehitkamilli yetim anneler unutulmadı
- Fadıloğlu yetim annelerin anneler gününü kutladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi "Anneler Günü" dolayısıyla, Yetim Koordinasyon Merkezinde eğitim gören yetim annelerini çocuklarıyla birlikte öğlen yemeğinde bir araya getirerek, onlara unutamayacakları bir gün yaşattı. Fadıloğlu annelere karanfil hediye ederek, Anneler gününü kutladı.
Şehitkamil Belediyesi, 29 Ekim Sosyal Tesisi Yetim Koordinasyon Merkezinde eğitim gören yetim çocuklar ile ailelerinin her zaman olduğu gibi Anneler Günü'nde de onları yalnız bırakmayarak, yetimleri ve annelerini öğlen yemeğinde bir araya getirdi. Dülük Tabiat Parkı'nda düzenlenen programa Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile yetim anneleri çocuklarıyla birlikte katıldı. Fadıloğlu yetim annelerine karanfil takdim ederek, Anneler Gününü kutladı. Yetim çocuklara çeşitli hediyelerde sunan Fadıloğlu daha sonra hep birlikte öğlen yemeğine geçti. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gönül istiyor ki her zaman bir arada olalım fakat iş yoğunluğu nedeniyle sık sık bira araya gelemiyoruz. Ben Anneler Günü münasebetiyle, bugün bu programı düzenleyen tüm ekip arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Rabbim cümlemize sağlık, huzur, mutluluk versin. Rabbim her yıl bu zamanlara çıkmayı bizlere nasip etsin. Sizlere hayırlı hizmetler edebilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte her zaman gayret içerisindeyiz. Sizlerde yavrularımız için uğraşıyorsunuz. Siz değerli annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bir gün değil, ömür boyu çocuklarınız sizleri anar, hayırlı evlatlar olur inşallah" dedi.
"Yüzümüz bir kez daha güldü"
Kendileri için böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlulukların dile getiren yetim anneleri ise, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından bizler için bugün Anneler Günü programı düzenlendi. Allah Başkanımızdan razı olsun, bizleri ve çocuklarımızı unutmayarak, karanfil ve çeşitli hediyeler sundu. Bizler için böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok mutluyuz. Bugün çocuklarımızın ve bizlerin yüzü bir kez daha güldü. Allah hiçbir zaman Başkanımızı ve ekibini başımızdan eksik etmesin. Onların sayesinde bizler huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz" diye konuştu.
Öğlen yemeğinin ardından, yetim çocuklar, anneleriyle birlikte Dülük Tabiat Parkını gezerek, hoş ve güzel vakit geçirdi.
(LO-SD-Y)

12.05.2017 18:08:56 TSI
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