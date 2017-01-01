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Biga'da öğrenme şenliği

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:21
Biga'da öğrenme şenliği
Biga'da öğrenme şenliği

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde 'Eğlenerek öğrenmeye var mısınız?' sloganı ile öğrenme şenliği düzenledi.
Biga Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Biga Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Hikmet Cevher, "Bu yıl ikincisini düzenlendiğimiz öğrenme şenliğindeki amacımız halk eğitim sergisi açmak değil, halkımızı her stantta öğrenme etkinlikleri ile bilinçlendirerek farkındalık oluşturmaktır. Stant ziyaretlerinde yeri geldiğinde tansiyonunuz ölçülecek, yeri geldiğinde ebru yapacaksınız, yeri geldiğinde de sazı alıp elinize çalacaksınız halk oyunlarından figürleri öğreneceksiniz. Yani her stantta farklı bir etkinliğin içerisinde kendinizi bulacaksınız etkinliklerimiz bugün ve yarın devam devam edecek halk eğitim merkezi olarak her zaman her yerde herkes için eğitim slogonu ile yürüttüğümüz çalışmalarımız ile toplum her bireyine hayatın her bir alanında katkı sağlamak için devletin sağladığı bütün imkanlar ile elimizden geldiğince hizmet etmeye gayret göstermekteyiz. diye konuştu. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezdi.
Şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Şube Müdürü Müjdat Yüksel, Biga Orman Müdürü İhsan Tunç, Biga İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, Biga Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Cemal Avcı, Biga AK Parti İlçe başkan yardımcısı muharrem Bulut,Biga Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Hikmet Cevher, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
(GD)

12.05.2017 18:30:45 TSI
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