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İslahiye'de yeni Gençlik ve Spor Müdürü görevine başladı



(Fotoğraflı)



Bekir Şentürk

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye İlçesine Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü olarak atanan Osman Çiftçi görevine başladı.

İslahiye İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne atanan Osman Çiftçi'yi, Ak parti İlçe Başkanı İbrahim Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Erdoğan, Müdür Çiftçi'ye görevinde başarılar dileyerek, atama nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Ziyaret nedeniyle teşekkür eden Çiftçi ise, "Burada olmaktan mutlu oldum. Memleketime hizmet edeceğim" dedi.

Osman Çiftçi'nin 2009-2014 yılları arasında Altınüzüm Belde başkanlığı yaptığı, 2014-2017 tarihleri arasında ise Şehitkamil Belediyesi Özel kalem müdürlüğü yaptığı öğrenildi.

(BŞ-SD-Y)



12.05.2017 18:30:59 TSI

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