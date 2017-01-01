ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gelibolu'da yağmur duası

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:35
Gelibolu'da yağmur duası
Gelibolu'da yağmur duası

(Fotoğraflı)

Seçim Turşucu
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde hem köy hayrı ve hem de yağmur duası yapıldı.
Belde caminde öğle namazına müteakip, kılınan Cuma namazının ardından gerçekleşen yağmur duası ve köy hayrı programı, önce Kuran-ı Kerim ve ardından da mevlit okunması ve edilen dualar ile sona erdi. Duaların ardından vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram edildi.
Yapılan yağmur duası ve Kavakköy belde hayrına Kavakköy belde belediye başkanı Necati Kopça, Ak Parti İlçe başkanı Mahmut Çetin, MHP ilçe başkanı Eyüp Büyükzöngör, CHP il genel meclis üyeleri Ali Koç ve Nihat Öner, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldılar.
(GD)

12.05.2017 18:44:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Biga'da öğrenme şenliği
YEREL

BİGA'DA ÖĞRENME ŞENLİĞİ
Çanakkale'de iç kontrol eğitimi verildi
YEREL

ÇANAKKALE'DE İÇ KONTROL EĞİTİMİ VERİLDİ
Umurbey'li güreşçilerden büyük başarı
YEREL

UMURBEY'Lİ GÜREŞÇİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Lapseki MYO'da şiir dinletisi
YEREL

LAPSEKİ MYO'DA ŞİİR DİNLETİSİ
Turan'dan Anneler Günü mesajı
YEREL

TURAN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Motosiklet sürücülerine kast dağıtıldı
YEREL

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE KAST DAĞITILDI
Biga'da TÜBİTAK 4006 bilim fuarı
YEREL

BİGA'DA TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI
Kafe ve İnternet kafelere denetim
YEREL

KAFE VE İNTERNET KAFELERE DENETİM
Bakacak Barajı'ndan tarım arazilerine su verildi
YEREL

BAKACAK BARAJI'NDAN TARIM ARAZİLERİNE SU VERİLDİ
Çan belediyesi, prestij caddesini yeniliyor
YEREL

ÇAN BELEDİYESİ, PRESTİJ CADDESİNİ YENİLİYOR
Çanakkale'de elektrik kesintisi
YEREL

ÇANAKKALE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Belediye görme engelliler ile maç yaptı
YEREL

BELEDİYE GÖRME ENGELLİLER İLE MAÇ YAPTI
Lapseki'de Tubitak bilim fuarı hazırlıkları
YEREL

LAPSEKİ'DE TUBİTAK BİLİM FUARI HAZIRLIKLARI
Çanakkale gençlerinden Mehmetçiğe mektup
YEREL

ÇANAKKALE GENÇLERİNDEN MEHMETÇİĞE MEKTUP
İşkur'dan bilgilendirme sunumu
YEREL

İŞKUR'DAN BİLGİLENDİRME SUNUMU
Kaşdemir Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu
YEREL

KAŞDEMİR AZERBAYCAN'DA ZİYARETLERDE BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!