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Yaşama Dokunanlar Platformundan Başkan Atilla'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Yaşama Dokunanlar Platformu Genel Koordinatörü Murat Çuhadar Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Yaşama Dokunanlar Platformu Genel Koordinatörü Murat Çuhadar, Nusaybin Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Tunçalan'la birlikte Başkan Atilla'yı makamında ziyaret etti. Çuhadar, ziyarette Başkan Atilla'yı yakından takip ettiklerini söyleyerek, Güneydoğu'da ki dik duruşundan dolayı takdir ettiklerini ifade etti. Başkan Atilla'da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çuhadar'a ziyareti anısına hediye verdi.

Platform tarafından 15 Temmuz sonrası Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, darbe günü göstermiş olduğu dirayetli tutumu dolayısıyla Şehit Ömer Halisdemir şeref ödülüne layık görülmüştü.

(UK-Y)



12.05.2017 20:13:39 TSI

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