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Başkan Memiş'ten Anneler Günü mesajı



BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında annelerin üzerimizde ödenmez hakları bulunduğunu vurgulayan Başkan Memiş şunları ifade etti:

"Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay annelerimize aittir. Annelerimiz; insanlığın var oluşundan bugüne kadar sevginin, şefkatin, mücadelenin, çilenin, özverinin sembolü olmuştur. Bizlere değer bilincini ilk öğreten annelerimiz, yorulup bıkmadan bizleri büyütmüş, sabır göstermiş, sadakati, cesareti, hoşgörü ve sevgiyi aşılamıştır. Hepimiz için en önemli varlık olan annelerimize, hayatlarının her gününde destek olmak ve bizden bekledikleri sevgi ve saygıyı göstermek bir görev değil, içten gelen bir duygu olmalıdır. Ne yaparsak yapalım annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisinde, dinimizde annelere verilen öneme dikkat çekilmiştir. Annelerimize bir gün değil, her gün sevgi ve saygımızı göstermeliyiz.

Bu vesile ile cennetle müjdelenen annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

(ERZ-AA-Y)



13.05.2017 09:47:08 TSI

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