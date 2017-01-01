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Kırklareli'nde "Kodlama Sergisi"



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Merkez İstiklal Ortaokulunda "Kodlama Sergisi" açıldı.

Merkez İstiklal Ortaokulunda yılsonu etkinlikleri çerçevesinde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde yapılan çalışmaların yer aldığı "Kodlama Sergisi" düzenlendi.

Sergiye Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Kodlama Sergisi"nde öğrenciler Bilişim Teknolojileri öğretmeni Tuba Saygılı Yıldırım'ın rehberliğinde hazırladıkları projeleri sergilediler.

Öğrenciler bu projelerde yıl boyunca çalıştıkları Scracth görsel kodlama programı ve code.org ile yapılan kendilerine özgün olan bilgi işlemsel ürünlerini tanıttılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, öğrencilerin projeleri ile tek tek ilgilenerek, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Aşım, öğrencilere kendilerini bu alanda daha da geliştirerek ilerlemelerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

(KA-ÖK-Y)



13.05.2017 10:16:25 TSI

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