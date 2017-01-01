Çuhallı Plajı Mavi bayrağı aldı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından, belli kriterlere sahip plaj ve marinalarda yapılan değerlendirme sonucunda Akçakoca Çuhallı Plajı'da "Mavi Bayrak" statüsü aldı.
Akçakoca Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde Ceneviz Kalesi plajının ardından Çuhallı plajı da mavi bayrağı almaya hak kazandı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının Akçakoca'da mavi bayraklı plaj sayısının ikiye çıkartılmasının ardından geçtiğimiz günlerde Çuhallı plajına panolar yerleştirildi. Mayıs ayı itibariyle de www.turcev.org.tr resmi sitesinde Akçakoca iki mavi bayraklı plajıyla yerini aldı. Bu yıl mavi bayrak töreni 4 Temmuz'da Çuhallı plajında gerçekleştirilecektir.
(TT-AY)
13.05.2017 10:45:42 TSI
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