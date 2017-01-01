ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çuhallı Plajı Mavi bayrağı aldı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:37
Çuhallı Plajı Mavi bayrağı aldı
Çuhallı Plajı Mavi bayrağı aldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından, belli kriterlere sahip plaj ve marinalarda yapılan değerlendirme sonucunda Akçakoca Çuhallı Plajı'da "Mavi Bayrak" statüsü aldı.
Akçakoca Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde Ceneviz Kalesi plajının ardından Çuhallı plajı da mavi bayrağı almaya hak kazandı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının Akçakoca'da mavi bayraklı plaj sayısının ikiye çıkartılmasının ardından geçtiğimiz günlerde Çuhallı plajına panolar yerleştirildi. Mayıs ayı itibariyle de www.turcev.org.tr resmi sitesinde Akçakoca iki mavi bayraklı plajıyla yerini aldı. Bu yıl mavi bayrak töreni 4 Temmuz'da Çuhallı plajında gerçekleştirilecektir.
(TT-AY)

13.05.2017 10:45:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Düzce Üniversitesi Uluslararası Şota Rustaveli 850. yıl sempozyumuna ev sahipliği yaptı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ŞOTA RUSTAVELİ 850. YIL SEMPOZYUMUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Muay Thai Dünya Şampiyonasında Bediha Taçyıldız Dünya Şampiyonu
YEREL

MUAY THAİ DÜNYA ŞAMPİYONASINDA BEDİHA TAÇYILDIZ DÜNYA ŞAMPİYONU
42 yıl sonra bir araya geldiler
YEREL

42 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER
Başkan Yemenici Anneler gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Can eriğininin şekli görenleri şaşırttı
YEREL

CAN ERİĞİNİNİN ŞEKLİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI
&quot;Tyche Bereket Festivali&quot;
YEREL

"TYCHE BEREKET FESTİVALİ"

Öğretmenlerini 42 yıl sonra arayıp buldular
YEREL

ÖĞRETMENLERİNİ 42 YIL SONRA ARAYIP BULDULAR

Düzce'de iki okulda hırsızlık iddiası
YEREL

DÜZCE'DE İKİ OKULDA HIRSIZLIK İDDİASI
Düzce Belediyespor sporcusu Dilara Bozan Bakü'de yarışacak
YEREL

DÜZCE BELEDİYESPOR SPORCUSU DİLARA BOZAN BAKÜ'DE YARIŞACAK
Rektör Çakar Hemşireler Gününü kutladı
YEREL

REKTÖR ÇAKAR HEMŞİRELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Meclis atış poligonu kurulmasına izin verdi
YEREL

MECLİS ATIŞ POLİGONU KURULMASINA İZİN VERDİ
Kıbrıs Gazisine Askeri tören
YEREL

KIBRIS GAZİSİNE ASKERİ TÖREN
Başkan Keleş &quot;Koşulsuz sevginin kaynağı annedir&quot;
YEREL

BAŞKAN KELEŞ "KOŞULSUZ SEVGİNİN KAYNAĞI ANNEDİR"
&quot;Tyche Bereket Festivali&quot;
YEREL

"TYCHE BEREKET FESTİVALİ"
Hürriyet okulundan görsel eserler
YEREL

HÜRRİYET OKULUNDAN GÖRSEL ESERLER
Vali Dağlı ve Başkan Keleş festival alındaki stantları gezdi
YEREL

VALİ DAĞLI VE BAŞKAN KELEŞ FESTİVAL ALINDAKİ STANTLARI GEZDİ
Düzce ot festivali engel tanımayacak
YEREL

DÜZCE OT FESTİVALİ ENGEL TANIMAYACAK
Engel olma farkında ol
YEREL

ENGEL OLMA FARKINDA OL
Türkiye şampiyonasında
YEREL

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA
Plastikten işler
YEREL

PLASTİKTEN İŞLER
Düzce Üniversitesi su altı topluluğu dalış eğitimlerine devam ediyor
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SU ALTI TOPLULUĞU DALIŞ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR
Japon bahçeleri sergisi
YEREL

JAPON BAHÇELERİ SERGİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Kore'den uluslararası topluma "BM yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı
DÜNYA

KUZEY KORE, BM ÜYESİ 192 ÜLKENİN TEMSİLCİLİKLERİNE MEKTUP GÖNDERDİ!

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 Türkiye'de üretilip ABD'ye gönderiliyor
  • 4 Ve Cansel Çördük konuştu: Özel mesajlarımı yayınlayarak...