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42 yıl sonra bir araya geldiler



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Merkez Ortaokulu 1974-75 dönem mezunları, mezuniyetlerinden 42 yıl sonra bir araya geldiler.

Akçakoca Cumhuriyet Meydanında bulunan bir parkta toplanan 75 mezunları, kendi dönemlerinde öğretmenlik yapan bazı eğitimcileri buluşmaya davet etmişlerdi. 42 yıl sonra birbirlerini gören eski kuşak öğrencilerinin oldukça heyecanlı oldukları dikkatlerden kaçmazken, bazı mezunların ellerinden öptükleri öğretmenleriyle bir araya gelmelerinden ötürü gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Toplanma yeri olan Cumhuriyet meydanındaki parkta bir süre sohbetler edip toplu hatıra fotoğrafları çektiren 75 mezunları, daha sonra hep birlikte mezun oldukları okul olan Akçakoca Merkez Ortaokuluna gittiler. Buluşma noktasında basın mensuplarına birer açıklama yapan dönemin öğretmenleri Saliha Tosun, Nebahat Ekici, Turan Binay ve Faruk Albayrak mezuniyet buluşmasına davet edilmekten gurur duyduklarını ve bu buluşmaların devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. Merkez Ortaokulu 1974- 75 dönem mezunlarını bir araya getirme fikrinin paydaşlarından olan dönemim öğrencileri Yaşar Koç ve Ertuna Yıldız ise yaptıkları açıklamada, mezun buluşması fikrinin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım ve öneriler sonucunda oluştuğunu söylediler. Koç ve Yıldız, bu yıl ilk defa gerçekleştirdikleri mezunlar buluşmasını, bundan sonraki yıllarda da daha geniş katılımla gerçekleştirmeyi arzuladıklarını sözlerine eklediler.

(TT-AY)



13.05.2017 10:48:16 TSI

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