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Başkan Ataç'ın Anneler Günü mesajı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:48
Başkan Ataç'ın Anneler Günü mesajı
Başkan Ataç'ın Anneler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Anneler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Ataç, "Dünyada mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bir anneyi anlamak, bir toplumu oluşturan ve var eden yapıyı anlamak anlamına gelmektedir. Büyük ve değişilmez bir sevgiyi bize armağan eden anneler, bireyin dünyaya gözlerini açtığında tanıştığı en değerli varlıklardır. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda olacağını bildiğimiz annelerimizin tüm bunların karşılığında bizden tek beklentisi, içimizdeki sevgi, şefkat ve ilgiyi onlara göstermek ve hissettirebilmektir. Özveriyle ve sabırla dünyanın eşsiz görevini yerine getiren ve her biri sevgi sembolü olan annelerimizin anneler Günü'nü kutluyor, her birine ayrı ayrı saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA-KÇ)

13.05.2017 10:58:33 TSI
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