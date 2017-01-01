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İnşaat sektörü, öğrencilerle buluştu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:49
İnşaat sektörü, öğrencilerle buluştu
İnşaat sektörü, öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Yapım ve Araştırma Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte inşaat sektöründen temsilciler öğrencilerle buluştu.
Bartın Üniversitesi Yapım ve Araştırma Kulübü (BÜYAK) tarafından "CİVİLTECH" adlı bir konferans gerçekleştirildi. İnşaat sektöründen temsilciler, akademisyenler ve öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte katılımcılar farklı konularda tecrübelerini paylaştı. Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, sektör temsilcileriyle öğrencilerin bir araya gelmesinin önemine değinerek "Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen her etkinlik, öğrencilerimizi geleceğe taşıyacak bir adım olmaktadır. Öğrenimin yanında eğitim tarafı da olan üniversitelerde, öğrenciler edindikleri tecrübelerle iş hayatına daha kolay adapte olabilirler" dedi.
BÜYAK akademik danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ercan Gemici ise girişimciliğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Girişimcilik iş hayatında olmazsa olmazlar arasındadır. Bu etkinliğin düzenlenmesinde görev alan öğrencilerimiz, etkinliğe katılarak konuşmacıların tecrübelerini dinleyerek iş hayatına bir ön hazırlık yapmaktadır. Girişimcilik ruhunu aşılamaya çalıştığımız gençlerimiz, karşılaştıkları zorluklarla baş etmeyi ve pes etmemeyi öğrenmelidirler. Öğrencilerimiz düzenlenen hem teknik hem de sosyal faaliyetlerle yeni tecrübeler edindiği gibi keyifli vakit geçirecektir" diye konuştu.
Ardından gerçekleştirilen konferansta Bartın Yapıcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Yapıcı'nın "Bir Yapının Doğuşu ve Sektörel Yükselişi", SANKO Bartın Çimento Kalite Kontrol ve Yönetim Temsilcisi Erkan Karagöz'ün "Çimento ve İnşaatın Sektörel Kavramı" ve İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak "İnşaat Mühendisleri İçin İş Güvenliği" adlı konuşmalarını yaptı.
Etkinlik kapsamında yapımı devam eden Bartın Adalet Sarayı inşaatı ve Sanko Holding Bartın Çimento Sanayi'ye de bir teknik gezi gerçekleştirildi.
(AY-İÇ)

13.05.2017 10:58:54 TSI
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