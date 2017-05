YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Üniversitesi Uluslararası Şota Rustaveli 850. yıl sempozyumuna ev sahipliği yaptı

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Şota Rustaveli 850. Yıl Sempozyumu, ulusal ve uluslararası birçok konuğun katılımıyla başladı.

Sempozyum; İranlı sanatçı Helen İoseliani'nin Kaplan Postlu Şövalye'deki aforizmaları içeren kaligrafi örnekleri, Kaplan Postlu Şövalye'nin dünyanın farklı dillerindeki baskıları, Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları Gürcü Kaligrafisi örnekleri ve geleneksel Gürcü kıyafetlerinin yer aldığı serginin açılışıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu, sempozyumda 12. yüzyılın ünlü Gürcü bilgesi ve yazarı Şota Rustaveli ve konusu dostluk ve sevgi olan "Kaplan Postlu Şövalye" adlı eserinin her yönüyle ele alınacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Gürcü Kültür Merkezi Eşbaşkanı Sezen Gönenç Okcan yaptığı konuşmada, Düzce Üniversitesi önderliğinde yapılan sempozyumun bu kez Gürcistan dışında gerçekleştirildiğini ifade ederek tarihi bir an yaşadıklarını söyledi. Türkiye-Gürcistan sınırlarının açıldığını ve zamanın kaynaşma zamanı olduğunu belirterek kendi yaptığı Şota Rustaveli resmini Rektöre hediye etti.

Düzce Gürcü Kültür Derneği Başkanı Aydın Kubilay ise Gürcistan dışında bilimsel boyutu oldukça yüksek bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği olan Rektörümüze ve Düzce Üniversitesi'ne teşekkür ederek, Dernek olarak bu tür faaliyetlere her zaman destek olacaklarını söyledi.

Sempozyumda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, çok değerli bir günde bir araya geldiklerini ifade ederek Şota Rustaveli'nin özdeyişlerini Düzce Üniversitesi olarak Türkçe'ye çevirmekten ve bu deyişleri okuyucularla paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şota Rustaveli'ye ait "100 Kişiye Sor Ama Gönlünden Geçeni Yap" sözünün herkesin yüreğine dokunduğuna dikkat çeken Rektör, bu sözün bir yaşam felsefesinin göstergesi olduğunu söyledi. Göç hikayelerinin kültürümüze fazlasıyla yansıdığını dile getiren Rektör Çakar, acı ve göz yaşının ülkeler arası iletişime ve kültürler arası alışverişe dönüşmesinin çok anlamlı olduğunun altını çizdi. Düzce Üniversitesi Rektörü, Gürcistan'dan gelen konuklara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Sempozyum, Kaf Dağı Müzik Grubu'nun konseri ile devam etti. Sanatçılar tarafından seslendirilen birbirinden güzel Gürcüce ve Türkçe eserler ilgi ve beğeniyle dinlendi.

Konserin sonrasında konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Gürcistan Türkiye Büyükelçisi Irakli Koplatadze, Rektörün daveti üzerine Düzce Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Gürcistan'ın seçkin akademisyenlerini, Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı öğretim üyelerini, farklı ülkelerden gelen katılımcıları gördüğü için onur duyduğunu söyleyen Irakli Koplatadze, Gürcistan hükümeti adına en içten dileklerini ileterek ŞotaRustaveli'nin mısralarıyla sözlerine son verdi.

Sempozyumda bir konuşma gerçekleştiren Dışişleri Bakanlığı Diaspora ile İlişkiler Masası'ndan Temur Tartaraşvili, sempozyumun Gürcistan ve Türkiye arasındaki dostluk ve iyi komşuluğun göstergesi olduğuna işaret etti. Düzce Üniversitesi'nin iki ülke arasındaki bilimsel, kültürel ve sanatsal ilişkilerde örnek bir üniversite olduğunu söyleyen Tartaraşvili, Şota Rustaveli'nin anılmasının gurur verici olduğunu dillendirdi.

Açılış konuşmalarının sonrasında programın oturumlar bölümüne geçildi. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın başkanlığını yaptığı açılış oturumunda Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, Gürcistan dili ve kültüre üzerine yaşam deneyimlerini paylaştı. Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Şota Rustaveli'nin insan sevgisinin çevre ülkeleri de etkilediğini belirterek O'nun Yunus Emre ile benzeştiğini söyledi. Prof. Dr. Marika Odzeli ise sempozyumla Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya geçeceğini ifade etti. Son konuşmacı Prof. Dr. Tariel Putkaradze, Şota Rustaveli'nin eserinin kadın-erkek eşitliğini yansıtan eşsiz bir eser olduğuna dikkat çekti.

Açılış oturumunun sonunda Gürcistan Üniversitesi Eş Rektörü Prof. Dr. Manana Sanadze ve Kutaisi Devlet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Avtandil Nikoleishvili Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a hediye takdiminde bulundu.

Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde "ŞotaRustaveli ve Kaplan Postlu Şövalye" ile "Kaplan Postlu Şövalye'de Bazı Tipler ve Konular" başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi. Programın akşam bölümü ise "Göç" konulu kısa bir film gösterimi ile başladı. Düzce Gürcü Kültür Derneği Korosu ve Folklor Ekibi'nin sundukları konser ve gösterilerle devam eden programın ilk günü, Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin okuduğu Gürcüce şiirler ve sonrasında Kaf Dağı Müzik Grubu'nun konseri ile sona eriyor.

Sempozyumun ikinci gününde ise gerçekleştirilecek olan beş oturum ile programa devam edilecek. İkinci gün programı, kapanış ve değerlendirme oturumu ile tamamlanacak. "Uluslararası Şota Rustaveli 850. Yılı Sempozyumu"nun üçüncü ve son günü, Düzce tabiat gezisi ve Güzeldere şelalesi ziyaretiyle son buldu.

Üç gün süresince devam edecek sempozyumun ilk gününe; Gürcistan Türkiye Büyükelçisi Irakli Koplatadze, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Gürcistan Üniversitesi Eş Rektörü Prof. Dr. Manana Sanadze, eski milletvekili Merve Kavakçı, Gürcistan, Rusya ve İran'dan akademisyenler, davetli konuklar, öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

13.05.2017 11:15:07 TSI

