Sağlık personeli hastane odasında ölü bulundu
(Fotoğraflı)
Hüseyin Arslan
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hastanenin diyaliz biriminde çalışan Engin Türkmen, odasında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesinde sağlık görevlisi olarak çalışan Engin Türkmen'den arkadaşlarının haber alamaması üzerine, hastanede kaldığı odanın kapısı kırılarak içeri girildi. Türkmen'in cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşları polisi aradı. Türkmen'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(HA-AA-Y)
13.05.2017 11:20:54 TSI
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