Şarköy doğalgaza kavuşuyor

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak: "2018 yılında Şarköy doğalgaz kullanmaya başlayacak"



TEKİRDAĞ (İHA) - Şarköy'e doğalgaz bağlanması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Şarköy Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Şarköy ilçesinde doğalgazın temeli düzenlenen törenle atıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Törende, "2018 yılında Şarköy doğalgaz kullanmaya başlayacak" dedi.

Şarköy Cumhuriyet Meydanında yapılan törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Kaymakamı Hamdi Ünlü, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Teski Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, siyasi parti temsilcileri ile ve çok sayıda Şarköylü vatandaş katıldı.

Doğalgazla ilgili epey yol kat ettiklerini ve doğalgazı hakkeden ilçelerden birisi olduklarını belirten Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, "Havası kirlenen ilçelerden birisi olduk. Doğalgaz artık bizim için şart oldu. 36 bin meskenimiz var, yazın nüfusumuz 300 binleri buluyor. Şarköy'e doğalgaz gelecek olması bizi çok sevindiriyor. Şarköy'ün nüfusunun 50 binlerin üstüne çıkması için doğalgazı getirmemiz lazımdı" dedi.

Şarköy'e doğalgaz gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, "Başarı da sıkıntı da hepimizin. Biraz zahmet çekeceksin ama doğal gaz gelince de sağlıklı havaya kavuşacaksınız. Doğalgaz sayesinde mutlu yaşayacaksınız. Sonu ne olursa olsun biz bu yatırımları çocuklarımızın geleceği için yapmaya devam edeceğiz. Biz Şarköy'e her zaman güveniyoruz. Şarköylüler her zaman her şeyin iyisini bilir. Şarköy'de Mürefte ve Tekirdağ'da da Altınova sahillerinde mavi bayrak alacağız. Kalan 690 gün hizmet süremizde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü anlatan ve Atatürk'ü anlatırken zaman zaman duygulandığı gözlenen Başkan Albayrak'ın konuşması katılanlar tarafından çok büyük alkışlarla desteklendi. Başkan Albayrak 11 ilçeye 11 okul projesindeki teslim edilecek okulun isminin Atatürk olacağını ve Atatürk isminin daha da çoğaltılacağını söyledi.

Çevreye özellikle çok dikkat ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak "Doğalgazın gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şarköy halkına hayırlı olmasını diliyorum, temeli atılan çalışmalar büyük bir hızla tamamlanacak ve 2018 yılında Şarköy doğalgaz kullanmaya başlayacak" diye konuştu.

Şarköy Kaymakamı Hamdi Üncü de Doğalgaz temel atma töreninin Şarköy için tarihi bir gün olduğuna dikkat çekerek başta Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Zorlu Doğalgaz tarafından Şarköy'e 2017 yılında 5 km çelik 53 km de polietilen doğalgaz şebeke yatırımı yapılacağı, 2018 yılında ise Şarköy'ün doğalgaza kavuşturulacağı açıklandı.

