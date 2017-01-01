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Devrekli sağlıkçılar anneleri unutmadı



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrekli sağlıkçılar Anneler Gününde anneleri unutmadı..

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Sağlık Sen şubesi tarafından Anneler Günü nedeniyle Devrekli annelerin gününü kutlayarak karanfil hediye etti. Sağlık Sen Şubesi Yetkilisi Murat Terzi tarafından hediye edilen ve üzerinde "Anneler, Hemşireler, Ebeler Gününüz kutlu olsun" karanfilleri tek tek kamu kurumalarında çalışan annelere dağıttı. Hediye edilen karanfili alan annelerin, hemşirelerin ve ebelerin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

(FE-OA-Y)



13.05.2017 12:25:35 TSI

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