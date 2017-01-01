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KO-MEK Darıca ilçe sergisi ile final yaptı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:59
KO-MEK Darıca ilçe sergisi ile final yaptı.
KO-MEK Darıca ilçe sergisi ile final yaptı.

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - 7 coğrafi bölgenin kültürel ekonomik ve fiziksel özelliklerini ilçe sergilerinde yansıtan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) dönemin 12. ilçe sergisini Darıca'da açtı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi konseptiyle açılan son ilçe sergisinde yörenin tüm güzellikleri gelenek ve görenekleri sergilendi. Darıca Kültür Merkezi'nde açılan sergide Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait el işlemesinden iğne oyasına, resimden yöresel yemek kültürüne, yöresel kıyafetlerden takı ve tasarımlara kadar birçok branşta çalışmalar yer aldı. Sergide kursiyerler tarafından sergilenen Güneydoğu Anadolu yöresine ait sıla gecesi performansı ziyaretçiler tarafından tam not aldı.
Oldukça renkli gecen açılışa; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı Raşit Fidan, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz'un yanı sıra kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışı öncesinde KO-MEK müzik usta öğreticileri tarafından seslendirilen birbirinden güzel eserler açılışa renk kattı. Açılışta kursiyerler adına konuşan KO-MEK'te Giyim ve Step Aerobik branşlarında eğitim alan Zeynep Durgun, KO-MEK ile hayatında değişenleri paylaştı.
Açılışta konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, konuşmasında KO-MEK kurslarının başarılı çalışmalarına dikkat çekerek sergide el emeği göz nuru birbirinden güzel ürünlere hayran kaldığını ifade etti. Üreten herkesin yanında olduklarını belirten Karabacak, tüm kursiyerlere teşekkür etti. Daha sonra konuşan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman; "Artık günümüzde farkındalık yaratanlar ön plana çıkıyor, eğitimini alıp bilgi ve donanımını tamamlayanlar kendisine fırsatlar yaratıyorlar. Darıca kaymakamlığı olarak bizler her zaman üreten kursiyerlerin yanındayız" diye konuştu.
KO-MEK kurslarına katılan kursiyerleri emeklerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vatandaşlar evde kapalı kalmasın gelsin kurslarımızdan faydalanıp iş hayatına atılsınlar diye biz bu güzel yerleri açıyoruz sizin istediğiniz her şeyin arkasındayız" dedi.
Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu açılışa katılan vatandaşlara sık sık spor yaparak sağlıklı beslenmeleri konusunda uyarılarda bulundu. KO-MEK'te, önemli bir sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve 2014 yılından beri yürütülen "KO-MEK BOHÇASI". KO-MEK'te eğitim alan kursiyerlerin hazırlamış olduğu el emeği göz nuru çeyiz eşyalarını düğün hazırlığı yapan nişanlı kursiyere Başkan Karaosmanoğlu tarafından hediye edildi.
12 ilçede tüm sergilerini tamamlayan KO-MEK genel sergi hazırlıklarına başladı. Tüm halkımızın davetli olduğu sergi 18 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de Gebze Kent Meydanı içinde Mümin Sarıkaya konseri ile açılacak. Sergi 4 gün boyunca 13:00 ile 23:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. KO-MEK kursiyerlerinin bir yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerinin yer alacağı sergide kursiyer branş uygulamalarının yanı sıra birbirinden renkli ve çekişmeli yarışmalar ve sürprizler ziyaretçileri bekliyor.
(İÇ)

13.05.2017 13:09:17 TSI
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