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Hayırsever işadamı Kumek'ın mutlu günü

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:16
Hayırsever işadamı Kumek'ın mutlu günü
Hayırsever işadamı Kumek'ın mutlu günü

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - İstanbul'lu hayırsever işadamı Ramazan Kumek'ın kızı Esma Kumek, düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile Poyraz Polat ile dünya evine girdi.
Aslen Siirt'li olan ve İstanbul'da ikamet eden evli ve 5 çocuk babası işadamı Ramazan Kumek, Hakkari-Yüksekova, Van ve Türkiye'nin değişik illerindeki üniversitelerde eğitimini sürdüren yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağladığı belirtildi. Eğitimlerini sürdüren öğrencilere verdiği bursların yanında maddi durumu iyi olmayan ailelerde yardım eli uzatan işadamı Kumek'ın İstanbul Hakkarililer Derneğine yer temin etmesi ve Yüksekova ilçesinde de bir fabrika kurma çalışmalarına başlaması yöre halkını sevindirdi. İşadamı Kumek'ın kızı Esma Kumek, Poyraz Polat ile İstanbul Levent'te dünya evine giren kızının nikahını ise Kağıthane Belediye Başkanı Fazıl Kılıç kıydı. Ünlü sanatçılar Halit Bilgiç ve Zeki Geveri'in sahne aldığı görkemli düğün törenine sanat, iş dünyası ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. İşadamı Ramazan Kumek, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.
(FT-ŞAK-Y)

13.05.2017 13:25:00 TSI
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