YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bayındır'ın çiçekleri Sarıgöl'ü süslüyor

Bayındır'ın çiçekleri Sarıgöl'ü süslüyor



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiçekçilik yapan 53 yaşındaki Mehmet Efe 7 yıldan bu yana İzmir'in Bayındır ilçesinden getirdiği 100'e aşkın çiçek türü ile Sarıgöl evlerinin çiçekle donatılmasını sağladı.

Yedi yıldır çiçekçilikle uğraşan Mehmet Efe, Bayındır'ın yetiştirdiği birinden güzel çiçek türlerinden Sarıgöl'e getirerek, ilçedeki evlerin bahçelerinin rengarenk olmasına katkı sağlıyor. Kendisininde çiçekleri çok sevdiğini bu nedenle çiçekçilikle uğraşma kararı aldığını belirten Mehmet Efe, "Bir meslek yapılırken önce kişinin işini sevmesi gerekir. Kendim de çiçekleri çok seviyorum. Bu çiçek sevgisi benim çiçekçilik yapmamda etkin oldu. İzmir'in Bayındır ilçesinden her hafta aracımla yüze aşkın çiçek türünden alıp, Sarıgöl'de çiçek meraklılarına satıyorum. Kışlık ve yazlık çiçeklerin yanında uzun ömürlü süs ağaçları da alıcı bulmakta." dedi.

İşyerindeki rengarenk çiçekler karşısında vatandaşların çiçek seçiminde zorlandığını dile getiren Efe, "Kimileri ilk kez gördüğü çiçekler hakkında bilgiler almakta, kimileri ise bilinçli olarak çiçek alıyor. Bazen ben de bulunmayan türler için siparişler veriyor. Çiçeklerden en çok güller, karanfiller, süs papatyaları, şakayıklar, erguvanlar, limon servisi, kaktüsler, süsü biberleri, sarma güller, ponpon gülleri gibi türler çok aranıyor. Çiçekleri çok seviyorum. İlçede yedi yıldır çiçeklerimin girmediği ev yoktur. Bu beni sevindiriyor." şeklinde konuşarak, haftada bir gün Sarıgöl ve Alaşehir'de çiçek tezgahı açtığını, diğer günlerde evinin bahçesinde satış yapmakta olduğunu belirtti.

(VS-SC)



13.05.2017 13:27:18 TSI

NNNN

