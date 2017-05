YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altıeylül'de Zara coşkusu

BALIKESİR (İHA) - 13. Uluslararası Balıkesir Yörük ve Türkmen etkinlikleri kapsamında Balıkesir'e gelen Sanatçı Zara birbirinden güzel eserleriyle geceye damga vurdu.

13. Uluslararası Balıkesir Yörük ve Türkmen etkinlikleri Ayvatlar Mahallesi'nde düzenlenen mevlid-i şerif ve lokma hayrı ile başladı. Daha sonra ise etkinlikler kapsamında Ses Sanatçısı Zara Balıkesir halkı ile buluştu. Zara sahneye çıkmadan önce Bosna Hersek KUD Preporod Konjic Halk Dansları Topluluğu ardından Pamukçu Bengi Halk Oyunları ekipleri ve Kırgızistan Datkaiym Halk Dansları Topluluğu gösterileri ile büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sahneye çıkarak konsere büyük ilgi gösteren ve meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti, Yörük ve Türkmen etkinliğine büyük önem verdiklerini ve her yıl en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Programa AK Parti Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan, İl Kadın Kolları Başkanı Belgin Uygur, belediye meclis üyeleri de katıldı. Plevne Mahallesi sürücü eğitim alanını dolduran binlerce vatandaş Zara'nın sahneye çıkmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı. Zara Balıkesir halkının ilgisi karşısında teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar Zara'nın şarkılarına eşlik etti, gece boyunca Altıeylül'de coşku yaşandı. Zara sahnede birbirinden güzel eserlerini sergilerken, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve İbrahim Erkal gibi sanata damga vuran isimlerin şarkılarını da söyledi. Gecenin sonunda Sanatçı Zara'ya keyfiye takıldı, yağcıbedir halısı hediye edildi. Muhteşem gece havai fişek gösterileriyle son buldu.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Zara'ya yürekten teşekkür ediyorum. Hani derler ya sözünün eriymiş, Zara sözünün eri kadınıymış. 2 yıl önce söz verdi bugün Yörük ve Türkmen etkinliğinde yine bizlerle oldu. Balıkesir halkı sizi seviyor ve hep burada görmek istiyor o yüzden sizi her yıl Balıkesir'e bekliyoruz" dedi.

Sanatçı Zara da Balıkesir'de olmaktan ve Balıkesir halkıyla 2 sene sonra tekrar buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti, emeği geçen ve geceyi düzenleyen başta Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu olmak üzere belediye personeline teşekkür etti. Konser bitiminin ardından Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sahada görev yapan belediye personellerine teşekkür ederek alandan ayrıldı.

13.05.2017 13:38:02 TSI

