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Tedavisi tamamlanan erkek karaca doğaya bırakıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesi Aksu köyünde köpeklerin kovaladığı erkek Karaca ilçede bulunan Avcılar ve Balıkçılar Derneği tarafından bulundu.

Nesli tehdit altında olan Karacalara devlet sahip çıkıyor. Gölyaka ilçesi Aksu köyünde köpeklerin kovaladığı erkek Karaca ilçede bulunan Avcılar ve Balıkçılar Derneği tarafından bulundu. Gölyakalı avcılar tarafından hemen sahip çıkılan erkek karaca, Düzce Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü ekiplerince teslim edildi. Veteriner gözetiminde tedavisi yapılan Karaca Efteni Gölü yaban hayatı geliştirme sahasına salındı.

(AY)



13.05.2017 13:44:56 TSI

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