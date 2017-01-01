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'Ulaşım' projesinin 'gönüllü' kahramanları

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:51
'Ulaşım' projesinin 'gönüllü' kahramanları
'Ulaşım' projesinin 'gönüllü' kahramanları

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi'nin Mart ayında başlatıp Mayıs ayında sona erdiği 'Kent İçi Güvenli Ulaşım' projesi, gönüllü eğitmenlerin üstün hizmetleriyle büyük başarıya ulaştı.
Samsun'da, 16 Mart'ta İlkadım Mustafa Kemal İlkokulunda başlayan Kent İçi Güvenli Ulaşım Projesi, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde, 72 okulda gerçekleştirildi.

18 bin öğrenciye eğitim
MMO Samsun Şubesi, Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş.'de görev yapan 24 kişilik personel, projede 'gönüllü eğitmen' olarak yer aldı. Gönüllüler, 2 aylık sürede tüm okullara giderek 18 bin 88 ilköğretim öğrencisine kent içinde 'güvenli ulaşım' eğitimleri verdi.
MMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan'ın da yer aldığı gönüllü eğitmenler, MMO Çorum Şubesi'nde görev yapan Erdoğan Oruç'un kaleminden çıkarak hazırlanan ve karikatürlerle desteklenen Kent içi Güvenli Ulaşım kitapçığı ile okul okul dolaşarak eğitimleri büyük başarı ile tamamladı.

Kadir Gürkan'dan teşekkür
2 ay boyunca özverili, bir o kadar da keyifli bir çalışmaya imza attıklarını söyleyen MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, "Gönüllü olarak bu projeye emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Projede yer alan isimler şöyle:
MMO Samsun Şubesi'nden Nail Yolaydın, Ayşe Ünsal Kıran, Soner Akyıldız, Büyükşehir Belediyesinden Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığa UKOME Şube Müdürü Taner Tolgay, SAMULAŞ'tan Bakım-Onarım Müdürü Ziya Kalafat, Operasyon Müdürü Sevilay Germi Telci, Ar-Ge ve İnovasyon Koordinatörü Cihan Pehlevan, Ar-Ge Mühendisleri Erdi Yıldırım, Hande Alibaş, Sevdenur Akdoğan, Ali Dinler, Burcu Aydoğdu, Bakım Onarım Müdürlüğü Mühendisleri Ali Samet Ayvaz, Recep Kadir Sivri, Serkan Salmaz, Sefa Demirbağ, Trafik Kontrol Merkezi Şefi Evren Berk, Operasyon Müdürlüğünde Görevli Operatör Mustafa Bölükbaş, Vatman Nilüfer Saymaz ve Yasemin Ergün, Satın Alma Biriminde görev yapan Kadir Karakucak.
(SAM-SLH-Y)

13.05.2017 13:59:30 TSI
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