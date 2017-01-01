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Cizre MYO'unda mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu'nda 98 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Cizre Meslek Yüksekokulu (MYO) dokuzuncu dönem mezunlarını verdi. Okuldan mezun olacak olan 98 öğrenci için okul bahçesinde kep atma ve mezuniyet töreni düzenlendi. Törende bir açıklama yapan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Öğrencilere öğütlerde bulunan Nas, "Cizre Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Ortadoğu'nun da medeniyet şehirlerinden birisi. Coğrafyamızın büyük travmalar yaşadığı bir dönemde çok ciddi sıkıntılar içerisinden geçtik ama Allah'a hamd olsun ki bu kardeşlerimizin, öğrencilerimizin hiçbirinden bizi üzecek bir hareket olmadı" dedi.

Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramazan Vedat Sönmez ise, 2007-2008 akademi yılında açılan yüksekokulun 183 kız 243 erkek olmak üzere toplamda 426 öğrenci ve 18 öğretim elemanı olduğunu söyledi. Sönmez, "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Çocuk Gelişim ve Eğitimi ve Bilgisayar Programcılığından oluşan üç bölümle faaliyetlerine devam etmektedir. Açmayı planladığımız sosyal hizmetler, Elektronik ve Haberleşme ile İklimlendirme ve Soğutma bölümleri ile topluma ve ülkemize daha farklı ve daha iyi hizmet etmek hedeflerimiz arasındadır. Bugün bizim için hasat günüdür. İki yıl boyunca eğittiğimiz hem iş hayatına hem de sosyal hayata hazırladığımız öğrencilerimin hasadını görüyorum. İnşallah bu hasat hepimiz için hayırlı ve uğurlu olur" diye konuştu.



Başarılı öğrenciler altın ile ödüllendirildi

Törende dereceye giren öğrenciler de açıklandı. Cizre MYO'da 2016-2017 eğitim öğretim yılında Çocuk Gelişimi Bölümü'nden Müzeyyen Taşar, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'nden Neriman İçke, Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden Ahmet Dayar bölüm birincileri olurken, okulun en başarılı öğrencisi ise Çocuk Gelişimi Bölüm birincisi Müzeyyen Taşar oldu. Bölüm birincilerine ödülleri Rektör Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, TSO Başkanı Süleyman Çağlı ve Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından verildi. Akabinde okuldan mezun olacak olan 98 öğrenciye diplomaları verildi. Ayrıca bölüm biricileri çeyrek altın ile ödüllendirildi.



Teröristlerin öldürdüğü Muhtar Zeki Macartay'ın kızı da mezuniyet coşkusunu yaşadı

98 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kale Mahalle Muhtarı Mehmet Zeki Macartay'ın kızı 20 yaşındaki Sibel Macartay da mezuniyet coşkusunu yaşayan öğrenciler arasında yer aldı. Törene yakasında babasının resmi ve beraberindeki aile bireyleri ile birlikte gelen Sibel Macartay diplomasını aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Ailesinin teselli etmeye çalıştığı genç kız "Keşke babam da sağ olup bu mutlu anımda yanımda olsaydı" dedi.

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından öğrenciler üçten geriye sayıp keplerini havaya fırlatırken okulun bahçesinde bekleyen aileler ise çocuklarının bu mutlu anlarını alkışlayıp yanlarında getirdikleri fotoğraf makineleri ve kameralarla çekim yaptı. Tören canlı müzik eşliğindeki mezuniyet yemeği ile son buldu.

(AY-AKK-Y)



13.05.2017 14:07:13 TSI

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