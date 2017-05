YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kiraz'dan Akçadağ'a teşekkür ziyareti

Kiraz'dan Akçadağ'a teşekkür ziyareti



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz referandum sonrası teşkilat teşekkür ziyaretlerine Akçadağ ilçesinde devam etti.

Beraberinde partililerle birlikte CHP Akçadağ ilçe Örgütünü ziyaret eden İl Başkanı Enver Kiraz teşkilat üyelerine teşekkür etti. Ziyarette konuşan Kiraz, "Biz başından beri şunu ifade etmiştik, Anayasal toplumların uzlaşma metinleridir. Oylamalarla anayasaların oluşması doğru değildir. Her şeye rağmen biz oluşmuş olan bu tablonun önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelinen süreçte özellikle anayasa değişikliğinin halkımıza bir şey getirmeyeceğini bu anayasa değişikliğinin alelacele neden görüşülmekte olduğunu da irdelemiştik, şimdi tekrar sorguluyoruz" diye konuştu. YSK'nın referandum kararının hukuksuz olduğunu iddia den Kiraz, "Referandumda gerek 'evet' gerek 'hayır' oyu verenler bu anayasa değişikliğinden rahatsız olduğunu söylemek mümkün. Referandumdan önce bütün ilçelerimize giderek neden 'hayırı' istediğimizi vatandaşlarımıza anlatarak destek istedik. Bizle birlikte hareket eden birçok unsur vardı ama CHP bu işin motor gücü olarak sahada görevini yerine getirdi. Referandumu geride bıraktık. Her yere tekrar giderek iradesini ortaya koyan vatandaşımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin çözülemeyen önemli sorunlarının olduğunu kaydeden Kiraz şöyle devam etti:

"Kayısı her yıl bir problem olarak karşımıza geliyor. Her yıl hatırlatmamıza rağmen, kalıcı bir çözüm neden bulunamaz merak ediyoruz. Kayısı bütün Malatya'yı ilgilendirilen önemli bir ürün. Kayısı için temel bir devlet politikası niye oluşturmuyorsunuz. Yıllardır konu ile ilgili neden bir adım atılmıyor."

İlçe Teşkilatı ziyareti sonrası çarşı esnafını ziyaret eden Kiraz, referandumda kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Akçadağlılara teşekkür etti.

13.05.2017 14:17:23 TSI

