ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kiraz'dan Akçadağ'a teşekkür ziyareti

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:08
Kiraz'dan Akçadağ'a teşekkür ziyareti
Kiraz'dan Akçadağ'a teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz referandum sonrası teşkilat teşekkür ziyaretlerine Akçadağ ilçesinde devam etti.
Beraberinde partililerle birlikte CHP Akçadağ ilçe Örgütünü ziyaret eden İl Başkanı Enver Kiraz teşkilat üyelerine teşekkür etti. Ziyarette konuşan Kiraz, "Biz başından beri şunu ifade etmiştik, Anayasal toplumların uzlaşma metinleridir. Oylamalarla anayasaların oluşması doğru değildir. Her şeye rağmen biz oluşmuş olan bu tablonun önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelinen süreçte özellikle anayasa değişikliğinin halkımıza bir şey getirmeyeceğini bu anayasa değişikliğinin alelacele neden görüşülmekte olduğunu da irdelemiştik, şimdi tekrar sorguluyoruz" diye konuştu. YSK'nın referandum kararının hukuksuz olduğunu iddia den Kiraz, "Referandumda gerek 'evet' gerek 'hayır' oyu verenler bu anayasa değişikliğinden rahatsız olduğunu söylemek mümkün. Referandumdan önce bütün ilçelerimize giderek neden 'hayırı' istediğimizi vatandaşlarımıza anlatarak destek istedik. Bizle birlikte hareket eden birçok unsur vardı ama CHP bu işin motor gücü olarak sahada görevini yerine getirdi. Referandumu geride bıraktık. Her yere tekrar giderek iradesini ortaya koyan vatandaşımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin çözülemeyen önemli sorunlarının olduğunu kaydeden Kiraz şöyle devam etti:
"Kayısı her yıl bir problem olarak karşımıza geliyor. Her yıl hatırlatmamıza rağmen, kalıcı bir çözüm neden bulunamaz merak ediyoruz. Kayısı bütün Malatya'yı ilgilendirilen önemli bir ürün. Kayısı için temel bir devlet politikası niye oluşturmuyorsunuz. Yıllardır konu ile ilgili neden bir adım atılmıyor."
İlçe Teşkilatı ziyareti sonrası çarşı esnafını ziyaret eden Kiraz, referandumda kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Akçadağlılara teşekkür etti.
(HE-SD-Y)

13.05.2017 14:17:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:
6.Malatya Anadolu Kitap Fuarı sürüyor
YEREL

6.MALATYA ANADOLU KİTAP FUARI SÜRÜYOR
Girişimcilik topluluğundan Paylaşımlı ofis ziyareti
YEREL

GİRİŞİMCİLİK TOPLULUĞUNDAN PAYLAŞIMLI OFİS ZİYARETİ
Tabiat Yürüyüşü yapıldı.
YEREL

TABİAT YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig için sahaya çıkıyor
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR, SÜPER LİG İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
YEREL

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI HACI UĞUR POLAT:
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı:
YEREL

MHP BATTALGAZİ İLÇE BAŞKANI MESUT SAMANLI:
Başkan Poyraz MÜSİAD ziyaretinde 6736 sayılı kanun hakkında bilgi verdi
YEREL

BAŞKAN POYRAZ MÜSİAD ZİYARETİNDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Jimnastikte Türkiye birincisi oldu
YEREL

JİMNASTİKTE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Eski Vali Saran'dan Malatya ziyareti
YEREL

ESKİ VALİ SARAN'DAN MALATYA ZİYARETİ
Skeç Treni yola çıktı
YEREL

SKEÇ TRENİ YOLA ÇIKTI
'Geçmişten Günümüze Geleneksel El Sanatları' sergisi açıldı
YEREL

'GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL EL SANATLARI' SERGİSİ AÇILDI
Malatya'nın 120 Okulunda yazarlar ve öğrenciler buluştu.
YEREL

MALATYA'NIN 120 OKULUNDA YAZARLAR VE ÖĞRENCİLER BULUŞTU.
Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvasının açılışını Mumcu yaptı
YEREL

BİRLİK VE BERABERLİK HALI SAHA FUTBOL TURNUVASININ AÇILIŞINI MUMCU YAPTI
Minik öğrencilerin yıl sonu etkinliği
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERİN YIL SONU ETKİNLİĞİ
MHP'ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL

MHP'YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Murat ailesinin acı günü
YEREL

MURAT AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Hekimhan'da THM konseri
YEREL

HEKİMHAN'DA THM KONSERİ
Yeşilyurt 4. Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliği Pazar günü başlıyor
YEREL

YEŞİLYURT 4. UÇURTMA VE SOKAK OYUNLARI ŞENLİĞİ PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR
Başkan Çakır Anneler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
MABESEM sanatçıları şiirlerle yüreklere dokundu
YEREL

MABESEM SANATÇILARI ŞİİRLERLE YÜREKLERE DOKUNDU
CHP'den Hekimhan'a teşekkür ziyareti
YEREL

CHP'DEN HEKİMHAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Büyükşehir yaklaşık bin 500 ağaç dikti
YEREL

BÜYÜKŞEHİR YAKLAŞIK BİN 500 AĞAÇ DİKTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA! Muğla Marmaris'te tur midibüsü devrildi
GÜNDEM

TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 23 ÖLÜ

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Yüzyıllardır yanıyor! İşte sırrı...