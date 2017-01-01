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Pamukkale'de beşinci futbol şöleninde finalistler belli oldu



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen "Pamukkale'de Futbol Şöleni"nin beşincisinde finale çıkan takımlar belli oldu.

Pamukkale Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen futbol turnuvasının finalistleri belli oldu. yılda iki sefer yapılan ve beşincisi düzenlenen "Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası"nda finalistler belli oldu. 42 mahalleden 61 takımın katılımı ile başlayan ve büyük heyecanın yaşandığı turnuvanın yarı final maçları sona erdi.

Yarıfinalin ilk maçında Anafartalar Kardeşlerspor ile Tekkeköyspor takımları karşılaştı. Zorlu mücadelenin ilk devresini Anafartalar Kardeşlerspor takımı 3-2 önde tamamladı. İkinci yarıda heyecan had safhaya ulaşırken, maçın son düdüğü çaldığında ise skor 6-6 idi. Finale çıkan takımı belirlenmek için geçilen penaltılarda gülen takım 5-4'lük skorla Tekkeköyspor oldu ve rakibini 11-10 yenerek finale çıkan ilk takım oldu. Yarıfinalin ikinci maçında ise 15 Mayıs Fikirtepe ile Kurtluca Örenspor takımları karşılaştı. Büyük çekişmenin yaşandığı maçın ilk devresini 4-2 üstün tamamlayan 15 Mayıs mahallesini temsil eden Fikirtepespor takımı ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirdi ve maçı 7-2 kazanarak finale çıkan ikinci takım oldu.

Turnuvada, final heyecanı 15 Mayıs Pazartesi günü yaşanacak. Deliktaş sahasında saat 20.00'de Anafartalar Kardeşler ile Kurtluca Örenspor takımları üçüncü olabilmek için sahaya çıkacak. Saat 21.00'de ise turnuvanın final maçı olan Tekkeköyspor - 15 Mayıs Fikirtepe mücadelesi başlayacak. Maçlar sonunda ödüller sahiplerini bulacak.

(MT-



13.05.2017 15:35:25 TSI

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