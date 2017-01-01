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Türksav 21. Uluslararası Türk Dünyasına hizmet ödülleri



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfının (TÜRKSAV) 21. Uluslararası Türk Dünyasına hizmet ödülleri töreni bu yıl Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapıldı.

Ahlat Kültür Merkezinde yapılan tören öncesinde TÜRKSAV'ın Ahlat teması ağırlıklı resim sergisi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Ahlat Özel Kuyud-ı Kadime Arşivi Sergisi açıldı. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bürokrat ve akademisyen katıldı. Sergi açılışlarının ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Bitlis Valisi Ahmet Çınar, TÜRKSAV Başkanı Yahya Engin, TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi Yapı İşleri Müdürü Banu Aslan Can, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka tarafından birer konuşma yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Ödül törenine katılamayan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ödülü Prof. Dr. Musa Yıldız'a verilirken ödül töreni şöyle devam etti;

"Bosna-Hersekten Prof. Dr. Kazım Hacimeyliç'e klasik sanatlarımızdan hat sanatında ortaya koyduğu çalışmalar ve akademik etkinlikleri dolayısıyla, Kazakistan'dan Nurlan Orazalin'e Kazak Türk millî edebiyatına eserleriyle katkıları, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı olarak bu alandaki sivil toplum çalışmalarına öncülük etmesi nedeniyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Girne'de üniversite kurucusu ve sahibi Serhat Akpınar'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk Dünyası öğrencilerine eğitim alanında donanımlı ve bilinçli kılma doğrultusunda sağladığı imkânlar dolayısıyla, Özbekistan'dan Kamalat Gençlik Hareketi adlı sivil toplum örgütü Özbek Türk gençlerinin millî ve manevî değerlerine bağlı olarak yetişmeleri için yaptığı çalışmalar dolayısıyla, Türkiye'den Yavuz Selim Demirağ'a 15 Temmuz İhaneti Girişiminden önce tehlikeyi işaret eden İmamların Öcü kitabı dolayısıyla, Yaşar Çağbayır'a Türkçenin Orhun Yazıtlarından günümüze Türkiye Türkçesinin söz varlığını bir araya getirdiği TİKA yayını olarak çıkan on ciltlik Büyük Türkçe Sözlük dolayısıyla, TRT Ankara Radyosu Radyosu Gündem Program Türkiye'nin gündemi ile ilgili olarak objektif, yapıcı ve uyarıcı yayınları dolayısıyla Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ'a, Türk dünyasına yönelik akademik, sivil toplum ve yayıncılık alanlarındaki eserleri ve çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu'na, Türk dünyası halk edebiyatları ile ilgili araştırma inceleme ve eserleri dolayısıyla Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel ödülü sahibi olduktan sonra da uluslararası zeminlerde sergilediği millî duruşu dolayısıyla (Sancar programa katılamadığı için ödülü onun yerine Prof. Dr. Musa Yıldız'a verildi). Hakim Değişgeç'e Bingöl Online gazetesi imtiyaz sahibi millî birlik ve bütünlüğe yönelik yayınları dolayısıyla. Ayrıca bu yılki özel ödüller ise Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Genel Başkanı Mücahit Demirtaş'a, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu'na, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nakış Karamağaralı'ya verildi."

Ödül törenin ardından Ahlat Belediyesi tarafından Bitlis Valisi Ahmet Çınar'a, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu'na, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin'e ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri Dr.İlyas Demirci'ye "Fahri Hemşehrilik belgesi ve plaket" verildi.

Programa öğlenden sonraki oturumla tekrar devam edecek.

(SAD-ŞAK-Y)



13.05.2017 15:51:49 TSI

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