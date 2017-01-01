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Halk eğitim merkezsinin ilk yardım kursu devam ediyor



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ilk yardım kursu devam ediyor.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ilk yardım kursunda ilk yadım müdahalesi ile ilgili eğitim verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdullah Çaktı, herhangi bir olay karşısında yapılan ilk yardımın sağlık açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Kazalarda olay yerine sağlık ekibi veya ilk yardım eğitimi almış kimseler gelinceye kadar kimsenin müdahalede bulunulmaması gerekiyor. Meydana gelebilecek olay ya da kaza sonrasında yapılacak olan kurtarma operasyonunda uygulanan ilk yardımın, bilinçli olarak, eğitim almış kimseler tarafından yapılması kazazedelerin hayatlarını kurtarabilecek. Sakat kalmalarının da önleyebilmektedir" dedi.

(KA-AHM)



13.05.2017 16:08:11 TSI

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