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Kamyonet kepçeye çarptı: 2 yaralı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:03
Kamyonet kepçeye çarptı: 2 yaralı
Kamyonet kepçeye çarptı: 2 yaralı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, kamyonetin kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocasinan ilçesi Elagöz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz K. yönetiminde ki 38 RF 043 plakalı kamyonet, iddiaya göre aniden yola çıkan ve plakası olmayan kepçeye çarptı. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan Oğuz K. ve Ferit K. yaralandı. Sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma ekipler ide, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AG-SK)

13.05.2017 16:13:09 TSI
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