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Adıyaman Üniversitesi robot yarışmasında dereceye girdi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışmasına bu yıl ilk defa katılan Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu dereceye girerek 3. oldu.

Konya'da düzenlenen 11. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu 'Tasarla Çalıştır' kategorisinde dereceye girerek 3. oldu. Besni Meslek Yüksekokulu, 'Tasarla Çalıştır', 'Mini Drone', 'Çizgi İzleyen Robot' ve 'Hızlı Çizgi İzleyen Robot' isimli 4 farklı kategoride performans ortaya koydu.

4 farklı kategoride 13 farklı ülkeden 40 ekibin ve toplamda 3 bin 240 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı müsabakalarda tüm kategorilerde toplam 2 bin 834 robot performans sergiledi. Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu 'Tasarla Çalıştır' kategorisinde 3. olmayı başardı.

Öğretim Görevlisi Abdulaziz Ceylan, öğrenciler Yunus Emre Gültekin ve Yusuf Akay'dan oluşan Besni Meslek Yüksekokulu ekibi, tasarım için 3,5 saat, yazılım için ise 4 saat harcayarak istenilen işlemleri gerçekleştirip robotu yapmayı başardı. Jüri değerlendirmesi sonucunda 2 puan farkla ikinciliği zorlayan ekip 45 puan alarak 3. oldu.

(AHM)



13.05.2017 16:24:21 TSI

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