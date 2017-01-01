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Lapseki'de yöresel lezzet standı kuruldu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:19
Lapseki'de yöresel lezzet standı kuruldu
Lapseki'de yöresel lezzet standı kuruldu

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 7 bölgenin çeşitli illerinden gelen geleneksel lezzetleri tanıtmak için kordon boyunda stant açıldı.
7 gün boyunca sürecek olan lezzet festivalinde 45 farklı standa yüzlerce ürün tanıtımı yapılacak. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç, il genel meclis üyeleriyle birlikte kurdele kesilerek resmi açılış yapıldı. Festival kapsamında yöresel sanatçıların sahne alacağı programda şair ve ozanlar tarafından şiir dinletisi sunumu gerçekleştirilecek. Başkan Yılmaz ilk defa düzenlenen festivali geleneksel hale getirmek istediklerini ifade ederek, stant sahibi esnaflara katılımlarından dolayı teşekkür etti.
(GD)

13.05.2017 16:28:30 TSI
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