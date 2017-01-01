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Sarıgöl üzüm bağlarında özenli çalışma



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl'ün dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye bağlarında kaliteli yaş üzüm yetiştirmek için bağcılar bilinçli üzüm yetiştirmeye özen gösteriyorlar.

100 bin dekardan fazla bir alanda yetiştirilen Sultaniye üzümlerin yaş olarak kaliteli bir şekilde yetişmesi için üzüm üreticiler bağlarında titiz çalışma yapıyor. Üzüm bağlarında iyi tarım uygulaması yapıldığını dile getiren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl'de bağcılarımız üzümlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da yaş olarak hazırlamakta. Bağlarda kalıntısız kaliteli üzüm elde edilmesi için özen gösteren üzüm üreticilerimiz gurup ve bireysel iyi tarım uygulamasına yöneldi. Bağların doludan etkilenmemesi için üzerlerine dolu savar tülü kapladı. Tarım ilaçlarını bilinçli olarak reçete ile atmakta. Ayrıca temmuz ayının ortalarında da bağlarımın üzerleri beyaz kanaviçe ile örtü altına alarak üzümlerini korumaktalar." diyerek, Sarıgöl'de Sultaniye üzüm hasadının ağustos ayının 15'inde başlayacağını ve aralık ayının ortalarına kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

(VS-SC)



13.05.2017 16:48:28 TSI

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