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Sandıklı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:08
Sandıklı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu
Sandıklı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu

(Fotoğraflı)

Ali Bayar
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet ve kep atma töreni düzenledi.
Sandıklıdaki 5 yıldızlı bir otelin konferans salonunda yapılan törene, Okul Müdürü Prof. Dr. Celal Demir, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile diğer ilgililer katıldı.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra cübbe ve kep giymiş mezun öğrencilerin kortej yürüyüşü yapıldı. Kortej esnasında öğrencilerin ailelerine ve hocalarına ellerindeki dövizlerle esprili göndermeleri salonda hoş anlar yaşanmasına neden oldu.
Tören, okul müdürü ve belediye başkanının konuşmasının ardından öğrencilerin kep atması ile son buldu.
(AB-Y)

13.05.2017 17:17:43 TSI
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