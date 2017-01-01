YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sandıklı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu

Sandıklı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Ali Bayar

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet ve kep atma töreni düzenledi.

Sandıklıdaki 5 yıldızlı bir otelin konferans salonunda yapılan törene, Okul Müdürü Prof. Dr. Celal Demir, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile diğer ilgililer katıldı.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra cübbe ve kep giymiş mezun öğrencilerin kortej yürüyüşü yapıldı. Kortej esnasında öğrencilerin ailelerine ve hocalarına ellerindeki dövizlerle esprili göndermeleri salonda hoş anlar yaşanmasına neden oldu.

Tören, okul müdürü ve belediye başkanının konuşmasının ardından öğrencilerin kep atması ile son buldu.

(AB-Y)



13.05.2017 17:17:43 TSI

NNNN

