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Türkmen Kardeşlik Ocağı 57 yaşında



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkmen Kardeşlik Ocağının 57. kuruluş yıl dönümünü Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen törenle kutladı.

Törene Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız Türkmen Milli kıyafeti ile katıldı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği Irak Masasının yaptığı açıklamaya göre, Bağdat'ta 1960 yılında Türkmenler aydın ve yazarlar tarafından kurulan Türkmen Kardeşlik Ocağının kuruluş yıldönümü törenine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Selahattin Milletvekili Niyazı Mimaroğlu,Türkmen siyasetçiler katıldı.

ITC Başkanı kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmasında, Türkmen milli bayrağı olan gökbayrağın önemine vurgu yaparak, "Bayraksız millet hiç olur, yok olur, sahipsiz ve ayaklar altında kalır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da katılımcılara seslenerek Türkmen Kardeşlik Ocağın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yıldız, "Türkmen Kardeşlik Ocağı, Türkmeneli'nin en köklü kurumlarından biri. Ocağın kuruluşundan 57 yıl geçmiş. Kerkük Türkmeneli'nin gözbebeği ise Ocak da Türkmen kültürünü geleceğe taşımanın göz bebeği" dedi.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği yönetim kurulu da Türkmen Kardeşlik Ocağının 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Dernek, ocağın çalışmalarındaki başarılarının sürmesini temenni etti.

(AY-RFK-Y)



13.05.2017 17:52:12 TSI

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