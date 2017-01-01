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Alaçam'da "Sağlık İçin Hareket Et" yürüyüşü

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:55
Alaçam'da "Sağlık İçin Hareket Et" yürüyüşü
Alaçam'da "Sağlık İçin Hareket Et" yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Alaçam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Sağlık İçin Hareket Et" yürüyüşü düzenlendi.
Alaçam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş yaklaşık 3 kilometre sonunda Geyikkoşan Öğretmenevinde son buldu. Alaçam Öğretmenevinde yürüyüşe katılanlara ikramda bulunuldu. Alaçam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Soner Şahin, "Sağlıklı yaşam koşullarının oluşmasına katkı sağlamayı öncelik olarak benimsiyoruz. Bu nedenle Alaçam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz yürüyüşün bir farkındalık oluşturması için bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedik. Yürüyüşe katılan gençlerimizin yaşantılarının her alanında sağlıklı olmalarını temenni ediyorum" dedi.
Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Ertan Baş ise, "Hareketsiz yaşam modern toplum için en önemli halk sağlığı problemi. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisi hareket etmek. Hareketsiz yaşam modern toplum için en önemli halk sağlığı problemi. Türkiye'de yapılan araştırma sonuçlarına göre bireylerin yüzde 72'sinin düzenli fiziksel aktivite yapmadıkları belirlendi. Fiziksel aktivitenin artırılması sadece bireysel değil toplumsal bir sorun olup multidisipliner ve kültürel yaklaşım gerektirmektedir. Bakanlığımız tarafından Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı oluşturulmuştur. Sağlıklı yaşam için bireylerin her gün 10 bin adım atması gerekiyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Geyikkoşan Mesire Alanı'nda çeşitli etkinlikler yapıldı.
Yürüyüşe ayrıca, Alaçam Kaymakamlığına vekaleten bakan Yakakent Kaymakamı Muhammet Tugay, Belediye Başkan Vekili Hasan Çelik, Kızılay Şube Başkanı İsa Şentürk, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
(ŞU-SLH-Y)

13.05.2017 18:04:48 TSI
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