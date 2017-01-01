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CHP İl Başkanı Hasan Suvacı'nın acı günü

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:00
CHP İl Başkanı Hasan Suvacı'nın acı günü
CHP İl Başkanı Hasan Suvacı'nın acı günü

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Suvacı'nın annesi Suzan Aşkın Suvacı hayatını kaybetti.
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Suvacı'nın cenazesi Ulu Camiye getirildi. Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suvacı'nın cenazesi Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım, MHP il Başkanı Mehmet Akif Aras, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere, MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
(MMY-BÖ)

13.05.2017 18:09:11 TSI
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