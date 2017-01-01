AFAD, kayalıklarda mahsur kalan keçileri halatlarla kurtardı
- Keçisini teslim alan Sabire Karabey'in mutluluğu görülmeye değerdi
(Fotoğraflı)
MUŞ (İHA) - Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Varto ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçileri halatlarla indirdi.
Varto ilçesine bağlı Aşağıalagöz köyünde hayvancılıkla uğraşan Sabire Karabey'in 2 keçisi, yamaçtaki kayalıklarda mahsur kaldı. Bütün çabalara rağmen keçileri kurtaramayan Karabey ve yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yaklaşık 4 saat çalışma sonucu, halat kullanarak keçileri bulundukları yerden aldı.
Hayvanların sahibi Karabey, keçilerinin kurtarılmasında başta AFAD olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederken, mutluluğu görülmeye değerdi.
(EKİP-ŞAK-Y)
13.05.2017 18:59:24 TSI
NNNN