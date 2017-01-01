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Çankırı'nın çeyiz geleneği görücüye çıktı

- Anadolu kızlarının çeyizi Çankırı'da sergileniyor



(Fotoğraflı)



ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Kültür Etkileşiminde Sanat ve Çankırı Çeyiz Geleneği" sergisi açıldı.

Sergide 1840 yılından 1990 yılına kadar uzanan Çankırı şehir kültürünü yansıtan ve Çankırı müzesinde sergilenecek olan 150 yıllık çeyizler sergilendi.

Sergiyi gezen ve çok etkilendiğini ifade eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Bizim müthiş bir gelenek ve çeyiz kültürümüzün olduğuna bu sergide bir kez daha şahit olduk. Muazzam ve insana tarihi bir yolculuk yaptıran el emeği göz nuru harika çeyizler var. Bunları geçmişten günümüze kadar koruyan herkese ve eserlerin sergilenmesinde emeği olan başta Gelenekli El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(CD-SLH)



13.05.2017 22:53:00 TSI

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