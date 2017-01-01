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Milletvekili Başer, yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, kentte yapımı devam eden hizmetleri inceledi. ve süreç hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Yusuf Başer, beraberinde AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, İl Genel Meclis Üyesi Ali Açıkgöz ve bazı parti üyeleri ile birlikte ilde yapımı devam eden yatırımları yerinde inceleyerek ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Milletvekili Başer, ilk olarak Çamlık Milli Parkını gezdi. Başer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez'den çamlıkta yapımı devam eden kafeterya ve diğer çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çamlık ziyareti sonrası Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Rasim Parlak'ı makamında ziyaret eden Başer, Parlak'tan birifing aldı. Daha sonra yapımı tamamlanan bin 200 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu. Yurtkur ziyareti sonrası Karayolları 65. Şube Şefliğini ziyaret eden Başer, yapımı tamamlanan karayolları binasını inceledi ve kurum şefinden bilgi aldı.

TMO ziyaretinin ardından kaba inşaatı tamamlanan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Salih Karacbey'den hastanenin son durumu hakkında bilgi aldı. Başer incelemelerin ardından yaptığı açıklamada ise "Yozgat'ımız sağlık alanında değişim ve dönüşümü yaşıyor. Ülkemizde son derece modern bir şehir hastanesine ilk kez Yozgat'ımız kavuştu. Şuan Tıp Fakültesi Hastanesi de tamamlandı. Yozgat'ımız sağlık üssü haline geldi. Yozgat'ımız her şeyin en iyisine en güzeline layık. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan 16 Nisan referandum oylamasında ülke genelinde ilk 5'lerde yer almamız, ilimizin ne kadar milliyetçi vatansever olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu yüzden Yozgat'ımız yatırım noktasında her şeye layıktır ve hak ettiği noktaya gelmesi için gerek bizler gerekse Sayın Bakanımız büyük gayret içindedir" ifadelerini kullandı.

(BMG-UY-Y)



14.05.2017 09:26:54 TSI

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