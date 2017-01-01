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Gözleme yaparak aile bütçelerine katkı sunuyorlar



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelen 2 kız kardeş, açmış oldukları "Bacılar Gözleme" salonunda hazırladıkları çeşit çeşit gözlemeleri vatandaşların beğenisine sunuyorlar.

Evli ve 4'er çocuk annesi olan kız kardeşler, ev hanımı olarak çocukları ve iş yerini idare etmenin zor olduğunu, fakat kendi çabalarıyla bir şeyler kazanmanın tüm zorlukları unutturduğunu belirttiler. Kız kardeşlerden Pınar İriş, gözleme işini severek yaptıklarını ifade ederek, "Ablamla birlikte küçük bir gözleme salonu açtık. Yaklaşık 6 aydır işletiyoruz. Çeşit çeşit gözlemeler hazırlıyoruz. Gözlemerimizden tadanlar iş yerimizden gayet memnun ayrılıyorlar. Ev hanımı olduğumuz için bu tür hamur işleri elimizden geliyor. Kendi çapımızda, kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız da bize zaman zaman gelip yardım ediyorlar. Ev hanımı olarak hem çocuklar hem de iş zor oluyor, ama kendi çabamızla bir şeyler kazanmanın mutluluğu tüm zorlukları unutturuyor. Burada yaptığımız işlerle aile ekonomimize az da olsa katkımız oluyor. Bundan dolayı mutlu oluyoruz. Anneler Gününde çocuklarım beni yalnız bırakmadı. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum" dedi.

İriş'in 8 yaşındaki oğlu Kemal ise, annesinin gününü kutlayarak, zaman zaman gelip yardım ettiğini ve gözlemeyi ise çok sevdiğini söyledi.

Kız kardeşlerden Muazzez Pirhasanoğlu ise, kardeşiyle birlikte gözleme yaparak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını belirterek, "Yapmış olduğumuz gözlemeleri müşteriler oldukça beğeniyor. İşimizi severek yapıyoruz. İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz. İki kız kardeş gözleme salonumuzda çeşit çeşit gözlemeler hazırlıyoruz. İşimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Bugün Anneler Günü, çocuklarımız da bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Tüm annelerin gününü kutluyoruz" diye konuştu.

(SAD-MSA-Y)



14.05.2017 09:33:50 TSI

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