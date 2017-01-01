YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 20 gün önce ölen zihinsel engelli arkadaşları için doğum günü kutladılar

20 gün önce ölen zihinsel engelli arkadaşları için doğum günü kutladılar

- 'Ninja Müjdat' unutulmadı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz 25 Nisan tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden, ilçenin sevgilisi 'Ninja' lakaplı Müjdat Kurt, kendisi gibi engelli arkadaşları tarafından doğum gününde unutulmadı.

12 Mayıs 1975 doğumlu olduğu öğrenilen Müjdat Kurt için kısa adı BOED olan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi tarafından Altınova Parkı'nda üzerinde Kurt'un fotoğrafı bulunan bir pastayla mini bir anma töreni yapıldı.

Dernek bünyesindeki engellilerin katılımıyla büyük bir hüzünle gerçekleşen doğum günü kutlaması tam bir duygu sağanağı atmosferi içinde geçti.

Duygusal doğum günü kutlamasıyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, "Müjdat Kurt bizim zihinsel engelli üyelerimizden biriydi. Sempatik ve yardımsever kişiliğiyle sadece bizim değil, tüm Ayvalık halkının sevgilisiydi. Ancak geçtiğimiz 25 Nisan sabahında geçirdiği kalp krizi sonrasında aramızdan ayrılan Müjdat'ımız bizi halen daha içinde çıkamadığımız çok büyük bir üzüntüye boğdu. Bugün Müjdat'ın doğum günüydü. Her yıl pastasını alır, dernek binasına gelir ve hep birlikte doğum günümüzü kutlamamızı isterdi. Biz ise çoğu zaman O'na sürpriz hazırlar ve doğum gününü kutlamak için hazır bulunurduk. Şimdi ise artık o hayat dolu zihinsel engelli kardeşimiz yok. Ama biz O'nu da, doğum gününü de unutmadık. Bugün içimiz kan ağlasa da, O'nun en çok istediği doğum gününü, O'nsuz kutladık. Acımız çok büyük. Bu vesile ile kederli ailesine ve Ayvalık halkına bir kez daha başsağlığı diliyorum"diye konuştu.

Güler Çapraz Özlemiş, Salı günü de Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan sokak basketbolu turnuvasının Müjdat Kurt'un adını taşıyacağını da sözlerine ekledi.

(SS-BA-Y)



14.05.2017 10:07:39 TSI

NNNN

