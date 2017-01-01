ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Paşa'nın gençlerinde hedef Manisa'daki final

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:15
Paşa'nın gençlerinde hedef Manisa'daki final
Paşa'nın gençlerinde hedef Manisa'daki final

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor U19 futbol takımı 18 Mayıs Perşembe günü başlayacak 2'nci kademe gurup maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Paşa'nın gençlerinde tek hedef Manisa'da oynanacak finallere kalmak.
Muratpaşa Belediyesporlu gençler, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) U19 Türkiye Şampiyonası'nda, 18 Mayıs Perşembe günü başlayacak 2'nci kademe gurup maçları için hazırlıklarına devam ediyor. Paşa'nın gençlerinin şampiyonluk yürüyüşünde 2'nci kademe maçları Perşembe günü Manisa'da başlayacak. 21 Mayıs Pazar günü sona erecek grup maçlarında kırmızı siyahlı takım, Erokspor, Modafen Spor, Antalya DSİ Spor, Çayırovaspor ve Yıldızspor'la karşılaşacak.
Muratpaşa Belediyespor U19 futbol takımında tek hedef, Antalya elemelerinde ve ilk kademe maçlarında sergiledikleri başarılı performansı sürdürüp finallere çıkmak. Antrenör Barış Çakır, "Takımımızın iskeletini geçen yıl U17 kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak kupayı kentimize getiren gençlerimizden oluşuyor. Benim onlara güvenim tam. Bu grupta geçmiş maçlardaki performansların da üstüne çıkarak finallere kalacak güçteyiz" diye konuştu.
(AA-

14.05.2017 10:24:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muratpaşa Belediyesi'nden lise gençliği için anlamlı ortaklık
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN LİSE GENÇLİĞİ İÇİN ANLAMLI ORTAKLIK
Kepez'e modern mahalleler
YEREL

KEPEZ'E MODERN MAHALLELER
Kepez'e 8 yılda 80 okul
YEREL

KEPEZ'E 8 YILDA 80 OKUL
Alman seyahat acentesi yetkililerine &quot;Türk Gecesi&quot;
YEREL

ALMAN SEYAHAT ACENTESİ YETKİLİLERİNE "TÜRK GECESİ"
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI

Antalya ulaşımı 2040'a hazırlanıyor
YEREL

ANTALYA ULAŞIMI 2040'A HAZIRLANIYOR

Antalya'da dağ bisikleti heyecanı
YEREL

ANTALYA'DA DAĞ BİSİKLETİ HEYECANI
9 milyon avroluk teleferikle 1 milyon kişi taşınacak
YEREL

9 MİLYON AVROLUK TELEFERİKLE 1 MİLYON KİŞİ TAŞINACAK
29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
YEREL

29. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ
GÜNCELLEME 4 - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı
YEREL

GÜNCELLEME 4 - MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
KİRADER Genel Başkanı ve eşinin öldürülmesi
YEREL

KİRADER GENEL BAŞKANI VE EŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ
Başkan Uysal'dan Pazar günkü yağlı güreşlere davet
YEREL

BAŞKAN UYSAL'DAN PAZAR GÜNKÜ YAĞLI GÜREŞLERE DAVET
Muratpaşa Belediyesi'nden anneleri sevindiren eğitim
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN ANNELERİ SEVİNDİREN EĞİTİM
EN ÇOK OKUNANLAR
Anne ile ilgili hadis ve ayetler!
YAŞAM

ANNE İLE İLGİLİ HADİSLER...

1
  • 2 Ünlü oyuncu annesiyle fotoğrafını paylaştı
  • 3 Dolandırıcıların yeni taktiği!
  • 4 Kuaförün intikamı böyle olur!