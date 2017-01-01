YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Paşa'nın gençlerinde hedef Manisa'daki final

Paşa'nın gençlerinde hedef Manisa'daki final



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor U19 futbol takımı 18 Mayıs Perşembe günü başlayacak 2'nci kademe gurup maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Paşa'nın gençlerinde tek hedef Manisa'da oynanacak finallere kalmak.

Muratpaşa Belediyesporlu gençler, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) U19 Türkiye Şampiyonası'nda, 18 Mayıs Perşembe günü başlayacak 2'nci kademe gurup maçları için hazırlıklarına devam ediyor. Paşa'nın gençlerinin şampiyonluk yürüyüşünde 2'nci kademe maçları Perşembe günü Manisa'da başlayacak. 21 Mayıs Pazar günü sona erecek grup maçlarında kırmızı siyahlı takım, Erokspor, Modafen Spor, Antalya DSİ Spor, Çayırovaspor ve Yıldızspor'la karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor U19 futbol takımında tek hedef, Antalya elemelerinde ve ilk kademe maçlarında sergiledikleri başarılı performansı sürdürüp finallere çıkmak. Antrenör Barış Çakır, "Takımımızın iskeletini geçen yıl U17 kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak kupayı kentimize getiren gençlerimizden oluşuyor. Benim onlara güvenim tam. Bu grupta geçmiş maçlardaki performansların da üstüne çıkarak finallere kalacak güçteyiz" diye konuştu.

(AA-



14.05.2017 10:24:47 TSI

NNNN

