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İş adamlarından Bulanık'a ziyaret

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:40
İş adamlarından Bulanık'a ziyaret
İş adamlarından Bulanık'a ziyaret

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Bursa Bulanıklılar Derneği Başkanı Selahattin Turan ve beraberindekiler, Muş'un Bulanık ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Bursa Bulanıklılar Derneği Başkanı Selahattin Turan ve yönetim kurul üyesi Ömer Urgun, baba evi olan memleketindeki Bilican Dağı eteklerindeki yaylaları ziyaret etti. Ziyaretinde vatandaşların sevgi seli ve yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Turan ve yönetim kurulu üyesi Ömer Urgun, gördükleri alakadan dolayı teşekkürlerini ilettiler.
Ziyaretlerde gördüğü ilgiden memnun kaldığını ifade eden Turan, "Bulanık'ta bahar rüzgarı esiyor. İlçe Kaymakamı Sayın Hacı Arslan Uzan'ın gayretli çalışmalarına karşılık, sivil toplum örgütleri olarak bizlerde taşın altına el koymaya, beden koymaya hazırız. Bulanık'ın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı vermeye geldik. Bunu kendimize ödev olarak kabul ediyoruz. Amaç Bulanık ise, gerisi candır. Bulanık ilçesi bizim için candır. Bizde bütün ekip olarak her konuda, yani ilçenin gelişmesi için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz" dedi.
(MSA-Y)

14.05.2017 10:50:39 TSI
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