Gölpazarı'nda Anneler Günü etkinliği
(Fotoğraflı)
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Anneler Günü etkinliği düzenlendi.
Gölpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliği kapsamında konser alanını dolduran yüzlerce kişi Eskişehirli sanatçı Kerem Aksen'in seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi. Konser sonrası belediyeye teşekkür eden katılımcılar, bu tür organizasyonların devam etmesini istediler. Öte yandan konser sonrası Gölpazarı Belediyesi tarafından katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.
(AA-KÇ)
14.05.2017 11:05:19 TSI
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