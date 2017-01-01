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Eski Bakanlardan Erdoğan Bayraktar mahallesine Kuran Kursu yaptırdı



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TRABZON (İHA) - Trabzon'un Of ilçesi Gürpınar mahallesine eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar'ın da içinde bulunduğu hayırseverler tarafından bir Kuran Kursu yaptırıldı.

Vatan Teknolojileri Vakfı, Gürpınar İlme Hizmet Vakfı ile eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar'ın katkılarıyla yeniden inşa edilen kursun açılışına, Bayraktar'ın yanı sıra Vali Yücel Yavuz, Hayrat Kaymakamı Muhammet Şahin, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzon Müftü Yardımcısı Mehmet Genç, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yavuz açılıştaki konuşmasında Gürpınar Kur'an Kursu'nun yeniden yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor, olağanüstü bir mücadele veriyor. Bir yandan hain terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da 15 Temmuz'u yaşadık. Ülkemizin bu şer güçlerle mücadele edebilmesi için gelecek kuşaklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz.Çok şükür imkânlarımız var. Devletimiz bu binaları yapabilecek güce sahip ama halkımızın da bu işlere verdiği katkılar önemli. Bu kurumları sahiplenmeleri önemlidir. Kur'an kursumuzun yapımında emeği olanlara, katkı verenlere teşekkür ediyorum"dedi.

Erdoğan Bayraktar ise Gürpınar Kur'an Kursu'nda çok sayıda hafız yetiştirildiğini belirterek, "İnşallah bu güzel hizmetler yeni binamızda da artarak devam edecektir" ifadelerin kullandı.

(BK-ÖS-Y)



14.05.2017 11:20:35 TSI

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