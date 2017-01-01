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Ebru Türel, engelli STK temsilcileri ile buluştu

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:24
Ebru Türel, engelli STK temsilcileri ile buluştu
Ebru Türel, engelli STK temsilcileri ile buluştu
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel:
- Engelli vatandaşlar için plajlar yapılacak
- Engelsiz Ulaşım için çalışıyoruz

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, engellilerin sorunlarına çözüm bulmak üzere engelli Sivil Toplum Kuruluşu(STK) temsilcileri ile buluştu. Toplantıda, Lara, Konyaaltı ve Sarısu'da engellilere özel plaj yapılmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Ebru Türel, geçtiğimiz ay engelli STK'ların temsilcileri ile bir araya gelmiş, toplantıda engelli bireylerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla her ay düzenli olarak buluşma kararı alınmıştı. Mayıs ayı buluşması Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'ndaki EKDAĞ A.Ş. Sosyal Tesisi'nde gerçekleşti. Kahvaltılı toplantıya Ebru Türel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, Fen İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Yazıcıoğlu, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve Antalya'daki engelli derneklerinden temsilciler katıldı.
Sunum gerçekleştirildi
Toplantıda, Türkiye'nin parlayan yıldızı Antalya'nın engelsiz bir şehir olması için yapılabilecekler, engelli vatandaşların sorunları, talepleri ve çözüm önerileri dinlendi. Engelli derneklerinin talepleri doğrultusunda Lara, Konyaaltı ve Sarısu'da engelsiz plajlar oluşturulmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunularak, izlenecek yol haritası belirlendi. Engelli vatandaşların deniz keyfinden en kolay ve rahat şekilde faydalanmasını sağlayacak projeyle ilgili Antalya Sosyal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Bitlis bir sunum gerçekleştirdi.
Yardım almadan yüzebilecekler
Bu konuda kısa zamanda neler yapılabileceğine dair tespitlerde bulunduklarını ifade eden Ebru Türel, Türkiye'de bir örneği bulunmayan plajda, görme engelli ve dezavantajlı bireylerin kolaylıkla yüzmeleri için ses veren dubalar olacağını belirtti. Ebru Türel, "Eğimli bir rampa ile tekerlekli sandalyeli vatandaşlar, kimsenin yardımı olmadan suya kadar ulaşacak, yüzecek ve tekrar sahile dönebilecek. Aynı zamanda merdiven ve lift yardımıyla inebilecek bir sistem olacak. Bunun yanında engelli vatandaşların güneşlenebileceği ve tüm hizmetlerden yararlanabileceği bir plaj ortamı hazırlanacak. İlerleyen dönemlerde denize dalmak isteyen, kano yapmayı talep eden vatandaşlar için bir takım önemler alınarak, uluslararası standartlara uygun bir proje gerçekleştireceğiz" dedi.
Sorunları dinledi
Sunumun ardından, Ebru Türel ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, engelli vatandaşların ulaşım ile ilgili taleplerini dinledi. Türel, engelli vatandaşların ulaşımda yaşadığı olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için zaman kaybedilmeyeceğini, ekipler kurarak öncelikle durak ve kaldırımların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirileceğini söyledi. Ebru Türel, "Antalyamızın tamamen engelsiz bir kent olması için çalışıyoruz. Toplu taşıma şoförlerinin bazı engelli vatandaşlarımızı araçlarına almaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu konuda bir yaptırım uygulanmasını talep edebiliriz. Ayrıca KL-08 hattının üç otobüsünde denemeye başladık. Hangi durakta olunduğu bilgisi sesli olarak verilecek. Özellikle görme engelli vatandaşlarımız için önemli bir hizmet. Sesli sistem daha sonra etap etap bütün otobüslere yayılacak. Trafik ışıklarında sesli sinyalizasyon sisteminin daha da geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız söz konusu. Başkanımız Menderes Türel, Antalya'da gerçekleştirdiği her projede engelli vatandaşlarımızı düşünerek hizmet veriyor" diye konuştu.
(AA-

14.05.2017 11:33:56 TSI
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