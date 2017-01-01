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Edremit Belediyesinden engellilere sinema keyfi

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:26
Edremit Belediyesinden engellilere sinema keyfi
Edremit Belediyesinden engellilere sinema keyfi

(Fotoğraflı)

İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle işitme engellilere yönelik sinema etkinliği düzenledi.
Edremit Belediyesinin konferans salonunda iki seans halinde düzenlenen alt yazılı sinema etkinliğine engelliler yoğun ilgi gösterdi. Engellileri konu alan sinema filminin 11.00-13.00 saatleri arasındaki ilk seansına Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneğinden 30 kişi katıldı. Kahvehanede oturan bir kaç engellinin bir araya gelerek kurulan ve 58 üye ile 70 gönüllüden oluşan Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği, birçok sportif alanda ise sporcu yetiştiriyor.
Filmin 13.00-15.00 saatleri arasındaki ikinci seansına da Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Okulundan 35 öğrenci ve 3 özel eğitici katıldı. Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Okulundan özel eğitimci Zeren Eşmen, etkinlikten dolayı Edremit Belediyesine sonsuz teşekkürlerini ileterek, bu tür faaliyetlerin sürdürülmesini istedi.
(MSA-Y)

14.05.2017 11:34:28 TSI
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