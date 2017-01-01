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Vali İsmail Ustaoğlu engelsiz yaşam merkezini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte merkezde kalan vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu yetkililerden bilgi aldı.

Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyareti sırasında Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Kenan Eroğlu, Bayburt Memnune Evsen Yaşlı Bakım ve Huzurevi Müdürü Ayetullah Meydanoğlu eşlik etti.

(BK-AT-Y)



14.05.2017 11:37:10 TSI

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