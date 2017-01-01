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Fırat'ın incisi Ankara'da

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:58
Fırat'ın incisi Ankara'da

ŞANLIURFA (İHA) - Ankara Atatürk Kültür Merkezinde 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Şanlıurfa Günlerinde, Birecik Belediyesi de ilçenin turizm ve sanayi potansiyelinin yanı sıra yöresel lezzetlerini tanıtacak.
Şanlıurfa'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin 50 ayrı stantta Ankaralılarla buluşacağı etkinlikte, Fırat'ın incisi Birecik de yer alacak. Birecik standında, ilçeye özgü lezzetler, el sanatları ile kentin tarihi ve kültürel dokusu ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinlikte, ilçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan Urfa fıstığı da tanıtılacak. Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Birecik'in, tarihi ve doğal güzellikleri, kelaynak kuşları ve fıstık gibi sayısız değerleriyle Türkiye'nin en görülesi kentlerinden birisi olduğunu söyledi. Ankara'daki Şanlıurfa Günlerinde Birecik'i en iyi şekilde tanıtacaklarını belirten Pınarbaşı, "Vakti olan herkesi, Birecik standımıza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
(Şİ-SD-

14.05.2017 12:08:12 TSI
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