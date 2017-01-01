Batman'da trafik kazası: 1 ölü
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Batman-Silvan karayolu Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyunlarını otlatan Leyli Arslan (60) isimli kadına, karayolundan karşıya geçmeye çalışırken, Z.Ö. yönetimindeki 72 AG 074 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Arslan, olay yerine çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(OA-MP-Y)
14.05.2017 12:11:45 TSI
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