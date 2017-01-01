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Yeşilli'de 'Sen Kimsin' konferansı

- Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir:

- "Anneler bölgemizde oynanan oyunları bozacak"



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin'in Yeşilli İlçe Belediyesince kadınlara yönelik "Sen Kimsin" adlı konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Belediye Başkanı Hayrettin Demir, annelerin bölgede oynana oyunları bozacağını belirtti.

Yeşilli İlçe Belediyesince kadınlara yönelik "Sen Kimsin" adlı konferans düzenlendi. Müftülükte düzenlenen konferansa, Belediye Başkanı Hayrettin Demir, eşi Hülya Demir, İftar İlim ve Kültür Derneği Kurucusu Büşra Taşçıoğulları ve çok sayıda kadın katıldı. Konferanstan önce konuşan Belediye Başkanı Demir, kadının toplumun gelişmesindeki önemine dikkat çekerek, İslam'ın çocuklara doğru anlatılması gerekliliğini söyledi. Manevi yaşantısı güçlü olan kadınların güzel çocuklar yetiştireceğini anlatan Demir, "Maneviyatı güçlü bir anne, evladını vatansever, ümmetçi, ayrım yapmadan, kuzeyli, güneylisin demeden, güzel, hayırlı, doğru evlatlar yetiştirmek ister. Bölgemizde oynanmak istenen oyunlar var. Bunun sebebini araştırdığımız zaman bu bölgede gençlerin ellerinde silahın ne işi var? Bu gençlerin ellerin de bilgisayar olmalı, kitap olmalı, ahretinden ışık alacağı Kur'an olmalı. Bunlar olduğu zaman bu gençler eline silah almaz. Muayene aleti, kalem alır. İyi bir savcı öğretmen olur. Dinini, ilini, vatanını seven, devletini bilen evlatlar yetiştirmemiz lazım. Bölgede oynanan oyunları anneler bozacak" dedi.

Program, Taşçıoğulları'nın verdiği konferansın ardından ilçe gezisiyle sona erdi.

(BS-MP-Y)



14.05.2017 13:01:40 TSI

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