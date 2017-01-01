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Dörtyol'da bisiklet turu

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:01
Dörtyol'da bisiklet turu
Dörtyol'da bisiklet turu

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla bisiklet turu etkinliği düzenlendi.
İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bisiklet severler 19 Aralık Spor Salonu önünde biraya geldi. Start alan bisiklet turuna katılanlar belirlenen güzergahı takip ederek topluca pedal çevirerek şehir turu yaptılar.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan, Gençlik Haftası nedeniyle bisiklet turu etkiliği düzenlediklerini belirterek, "Amacımız gençlerimizi güzel bir spor olan bisiklet ile spora yönlendirerek spora sevmelerini sağlamak" dedi.
Spor salonu önünden hareket eden bisiklet severler şehirde bisiklet turu atarak pedal çevirdiler. Bisikletli gençler İlk Kurşun Müzesini de gezdi.
(NCT-Y)

14.05.2017 13:11:21 TSI
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